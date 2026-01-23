Novi DSS: Brutalna laž smo se sastali sa evroparlamentarcima

Novi DSS demantovao je, kako su okarakterisali, „brutalnu režimsku laž“ da su predsednik te stranke Miloš Jovanović ili njeni drugi članovi učestvovali na današnjem sastanku u Beogradu s dekegacijom poslanika Evropskog parlamenta.

Novi DSS je najavio tužbe protiv svih medija koji su to objavili.

U saopštenju te stranke se podseća da je Jovnaović više puta rekao da predstavnici Novog DSS-a neće učestvovati u razgovorima sa delegacijom Evropskog parlamenta.

„To je u skladu sa osnovnim načelima stranke, ali i elementarnog vaspitanja da se sa strancima ne razgovara o unutrašnjim pitanjima. Nasilje i laž, kao i neverovatan prezir koji ovaj režim pokazuje prema građanima čiju inteligenciju neprestano vređa, postali su ime i prezime ovog režima koji će uskoro postati ružna prošlost“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com