Novi DSS: Intervencija u Venecueli nastavak politike formulisane 1999. agresijom na SRJ

Vojna intervencija SAD i hapšenje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura predstavljaju „brutalno gaženje međunarodnog prava i nastavak politike formulisane 1999. godine, kada je agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju prošla bez ikakvih pravnih posledica po agresora“, ocenila je danas Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS).

U saopštenju te opozicione stranke je ocenjeno da je „neuspeh UN da sankcionišu nelegalno bombardovanje SRJ 1999. godine otvorio Pandorinu kutiju intervencionizma koji danas kulminira u Latinskoj Americi“.

„Američka administracija demonstrira moć servirajući očigledno fabrikovana opravdanja o fentanilu kao ‘oružju za masovno uništenje’, čime se otvoreno ruga čitavom svetu. Sve ovo deluje kao unapred režirana predstava, gde se glumci poput (venecuelanske opozicionarke) Marije Korine mogu darivati Nobelovom nagradom ili sklanjati u stranu, dok je jedina konstanta neskrivena želja da se prirodnim dobrima Venecuele upravlja isključivo u interesu SAD“, stoji u saopštenju Novog DSS.

Navodi se da „samo države samostalno mogu i moraju da odlučuju o korišćenju sopstvenih resursa, a samo građani tih država o političkim sudbinama režima koji ih predstavljaju“.

„Pouka koja nam se opet neumoljivo nameće nedavnim događajima je jasna: U savremenom svetu pozivanje na pravo i pravdu nije dovoljan mehanizam zaštite suvereniteta. On se mora braniti svim raspoloživim sredstvima koja ne poništavaju taj cilj – jačanjem sopstvenih bezbednosnih snaga, razvijanjem veza sa svim državama koje ne gaze naš nacionalni interes, ali prevashodno izgradnjom nacionalnog identiteta“, piše u saopštenju.

(Beta)

