Novi DSS: Jedini uslov lokalnim odborima da na izbore ne idu u koaliciji sa strankama vlasti

Nova Demokratska stranka Srbije ostavila je punu slobodu svojim odborima da odluče u kom će formatu nastupiti na predstojećim lokalnim izborima u 10 gradova i opština, uz jedini uslov da ne idu ni u kakvu koaliciju sa strankama vladajuće većine, izjavio je danas potpredsednik Novog DSS Dejan Šulkić.

On je kazao da će Novi DSS „učiniti sve kao stranka“ da što više građana podstaknu da izađu na lokalne izbore 29. marta.

„U ovakvim okolnostima svaki opozicioni akter koji se pojavi na izbornoj listi čini pravi podvig“, naveo je Šulkić a preneo Novi DSS.

Optužio je vlast da je „pribegla čitavom nizu pritisaka kako na opozicione subjekte kao i na birače“.

„Dešavalo se da u pojedinim opštinama SNS preda potpise, a da nadležna administracija u naredna dva dana ne proglasi nijednu listu čime opozicione grupacije gube dragoceno vreme za rad sa građanima u predizbornoj kampanji“, dodao je potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije.

(Beta)

