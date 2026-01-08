Novi DSS: Katastrofalna reakcija nadležnih na sneg u Beogradu, odgovorna celokupna gradska vlast

Beogradski odbor Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) pozvao je nadležne u gradskoj vlasti na odgovornost zbog „katastrofalne reakcije“ na snežne padavine zbog kojih su, po navodima te stranke, ulice u glavnom gradu neprohodne i opasne.

U saopštenju su naveli da Beograd put, Putevi Beograd i gradski Štab za vanredne situacije zajedno imaju više od 1.100 zaposlenih ali da je rezultat njihovog rada na čišćenju snega sa gradskih ulica, „katastrofalan“.

„Ukoliko gradska preduzeća nemaju dovoljno ljudi i mehanizacije, obaveza vlasti je da na vreme angažuje dodatne kapacitete, a ne da Beograd prepusti ledu, haosu i improvizaciji. Ovo je posledica lošeg upravljanja, nestručnosti i potpunog odsustva odgovornosti. Međutim, odgovornost za ovo stanje ne može i ne sme da se svede samo na rukovodstvo ovih javnih preduzeća. Za potpuni kolaps sistema odgovorna je celokupna gradska vlast“, ocenio je Novi DSS.

Dodali su da je „nedopustivo da građani plaćaju cenu nesposobnosti vlasti koja nije u stanju da organizuje ni osnovno održavanje grada zimi“.

„Činjenica da se vozila i javni prevoz kreću ulicama svih kategorija u ovakvim uslovima predstavlja direktan rizik po bezbednost svih sugrađana. Zato apelujemo na građane da budu maksimalno oprezni i da se čuvaju sami, jer je jasno da ova gradska vlast nije u stanju niti spremna da brine o njihovoj bezbednosti“, stoji u saopštenju.

(Beta)

