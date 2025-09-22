Novi DSS: Legalizacija komercijalnih objekata je nagrada SNS tajkunima

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) je najavu novog zakona o legalizaciji objekata ocenila kao „nagradu tajkunima“ vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).

Ta opoziciona stranka je u saopštenju tražila da se iz predloga zakona izuzmu višespratnice, tržni centri i poslovni kompleksi da bi se sprečila „enormna zarada tajkuna i investitora bliskih režimu“ koji su, kako navodi, to nelegalno gradili.

Upozorila je da najavljeni zakon nazvan „Konačno svoj na svome“ kojim se obećava legalizacija objekata, većine za svega 100 evra i u roku od 60 dana, donosi velike rizike.

„Predlogom je predviđeno da isti uslovi važe za porodične kuće i pomoćne objekte, ali i za višespratnice, tržne centre i poslovne komplekse, izuzev načina obračuna visine naknade koji se kod komercijalnih objekata obračunava po kvadratu“, a kod drugih po objektu, navodi Novi DSS.

Ta stranka ukazuje da se „time stvara prostor da veliki investitori i krupni kapital praktično budu nagrađeni za višegodišnju bespravnu izgradnju i urbanističko uništavanje, ne samo prestonice, već i drugih gradova, dok građani dobijaju tek simboličnu satisfakciju“.

U saopštenju piše i da „time odlazeći režim (SNS-a) hoće da legalizuje višemilionske biznise bliskim tajkunima“.

Novi DSS je naveo i da je „problem što se omogućava upis objekata u katastar bez jasne provere tehničkih i urbanističkih standarda“.

„To znači da vlasništvo može biti priznato nad zgradama koje nisu bezbedne, niti planski uklopljene u infrastrukturu, što dugoročno ugrožava kvalitet života“, dodali su.

Ukazali su da na taj zaključak upućuje izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da „država ne odgovara za ispunjenost tehničkih uslova, već za upis prava svojine“.

Naveli su da „važeća zakonska rešenja onemogućavaju sticanje punog prava svojine bez upotrebne dozvole“, što se, kako su ukazali,“ na ovaj način praktično zaobilazi“ najavljenim zakonom.

