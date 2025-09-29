Novi DSS: Lončar se hvali povratkom nekoliko lekara, a prećutkuje koliko ih je otišlo iz Srbije

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) ocenila je danas da ministar zdravlja Zlatibor Lončar preuveličava značaj povratka nekoliko medicinskih radnika u Srbiju i namerno zanemaruje činjenicu da je tokom prethodnih 10 godina više hiljada lekara otišlo iz zemlje.

Ta stranka je susret ministra sa nekoliko lekara, koji su odlučili da se vrate iz inostranstva i počnu da rade u Srbiji, opisala kao „besmislenu propagandnu akciju“.

„Prema podacima Sindikata lekara i farmaceuta preko 6.000 lekara je poslednjih 10 godina napustilo Srbiju. Godišnje je napušta između 200 i 700 lekara i 100 – 1.500 medicinskih sestara i tehničara. Edukacija samog specijaliste, traje dugo i to košta državu. Odlaskom specijaliste koji se školovao u Srbiji, druge zemlje dobijaju gotovog stručnjaka u čije školovanje nisu uložili ni dinar“, piše u saopštenju.

Novi DSS je dodao da svakoj medicinskoj ustanovi u Srbiji nedostaju lekari i da su plate specijalista niže nego primanja njihovih kolega u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji.

„U takvim okolnostima promocija predavanja ugovora o radu nekolicini, četvoro do šestoro medicinskih radnika koji su se vratili u Srbiju iz različitih razloga, privatnih ili zbog gubitka posla, krajnje je neodgovorno i krajnje uvredljivo ne samo za zaposlene u sistemu zdravstva, već za celokupno stanovništvo koje se suočava sa posledicama loše zdravstvene politike, od nedostupnosti zdravstvene zaštite, preko lošeg kvaliteta zdravstvenih usluga, do listi čekanja“, piše u saopštenju.

(Beta)

