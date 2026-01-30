Novi DSS: Marta Kos nema moralni kapacitet da kritikuje stanje u Srbiji, čijem je nastanku doprinel

Član predsedništva Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Stanković rekao je danas da evropska komesarka za proširenje Marta Kos „nema moralni kapacitet“ da kritikuje političku i demokratsku sliku u Srbiji, čijem su nastanku, kako je naveo, Kos i Evropska unija (EU) „sami doprinosili“.

Dodao je da izmene pravosudnih zakone koji su usvojeni u sredu, 28. januara u Skupštini Srbije, a koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, treba promeniti ali ne zato što to traže Kos i EU već zato što nisu u interesu Srbije.

„Stav Novog DSS-a je da je svaka saradnja Srbije sa EU koja je u obostranom interesu poželjna, ali ne i ovakav put evro-integracija u ‘koje ne veruje niko i nikome ne donosi ništa dobro osim predstavnicima vlasti u Srbiji i evro birokratama'“, rekao je Stanković za list „Danas“.

Kos je juče izjavila da su izmene pravosudnih zakona koje je usvojila Skupština Srbije „ozbiljan korak nazad“ i pozvala srpski parlament da što pre izvrši reviziju tih zakona.

(Beta)

