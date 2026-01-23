Novi DSS: Načelnik hirurgije u Knjaževcu smenjen jer će biti jedan od nosilaca liste

Predsednik Opštinskog odbora Novog DSS-a u Knjaževcu Igor Milosavljević je smenjen s mesta načelnika hirurgije u Zdravstvenom centru Knjaževac, saopštila je opoziciona stranka Novi DSS.

Razlog smenjivanja je što su se opozicione političke partije u Knjaževcu dogovorile da Milosavljević bude jedan od nosilaca opozicione izborne liste na predstojećim lokalnim izborima u Knjaževcu koji bi trebalo da budu u proleće ove godine, piše u saopštenju.

„Dodatni razlog zbog čega je ovaj režim samo potvrdio svoj represivni karakter je i njihov strah s obzirom da znaju koliki ugled dr Milosavljević na jugu i jugoistoku zemlje, kao izvrstan stručnjak i bivši pripadnik 63. padobranske brigade“, piše Novi DSS.

(Beta)

