Novi DSS: Najbolja opcija za izbore – studenti, proevropske partije i autentična desnica

Potpredsednik Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Predrag Marsenić ocenio je danas da bi najbolja opcija za vanredne parlamentarne izbore bila da se nastupi u tri kolone u kojima bi bili kandidati koje predlože studenti, proevropske partije i autentična desnica.

„U takvoj situaciji ne bi se izgubio nijedan antirežimski glas. Problem je što će ti izbori biti nedemokratski i nefer s obzirom na stanje u medijima, ‘bugarske vozove’, malverzacije u malim sredinama gde kontrola izbornog procesa nije potpuna i birača koji su upisani u birački spisak, a faktički ne postoje“, rekao je Marsenić za televiziju „Belami“.

Dodao je da Novi DSS neće i dalje učestovati u radu narodne skupštine zato što, kako je rekao, „ne želi da poslanici ulaze u zgradu parlamenta tako što prethodno moraju da se legitimišu u Ćacilendu“.

„U ovoj državi ne funkcioniše nijedna institucija. Ana Brnabić je prošle godine u Narodnoj Skupštini izvela državni udar. Suspendovan je rad parlamenta i sudova. Na čelne pozicije u policiji postavljaju se direktni Vučićevi lojalisti“, rekao je on.

Naveo je da su vrednosti kojima bi oni koji dođu posle aktuelne vlasti trebalo da se rukovode – demokratija, nacionalni interes i kultura, za koju, kako je ocenio, „izdvajamo najmanje budžetskog novca od svih država Evrope“.

(Beta)

