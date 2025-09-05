Novi DSS: Naučnici u Srbiji od 1. septembra nemaju pristup svetskim časopisima

Nova demokratska stranka Srbije (Novi DSS) saopštila je da naučnici u Srbiji od ponedeljka, 1. septembra nemaju pristup naučnim časopisima svetskih izdavača.

„Prvi put od 2002. godine zahvaljujući elementarnoj nesposobnosti rukovodstva Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija naučnici u Srbiji od 1. septembra 2025. godine nemaju pristup naučnim časopisima vodećih svetskih izdavača“, piše u saopštenju.

Ocenili su da je Vlada tako „vratila srpsku nauku u osamdesete godine prošlog veka“.

„Usred ‘zlatnog doba’ metroa, Ekspa i letećih automobila, Vlada Srbije nije u stanju da plati pretplatu za naučne časopise kako bi naši naučnici, ali i podmladak koji u nauku tek zakoračuje mogli da prate šta se radi i kako se radi u svetu“, naveli su iz Novog DSS-a.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com