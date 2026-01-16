Novi DSS: Navodno odustajanje od gašenja TOK-a bio samo proziran manevar

Nova Demokratska stranka Srbije (NDSS) ocenila je danas da je navodno odustajanje od gašenja Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) bio samo „proziran manevar“ vlasti jer se amandmanima predlaže smanjenje broja tužilaca u tom tužilaštvu za polovinu, čime će već povedene istrage biti ugrožene.

„Podnošenje amandmana na predlog zakona Uglješe Mrdića od njegove stranačke koleginice ima za cilj zaustavljanje istrage protiv aktuelnih naprednjačkih državnih funkcionera koje je poveo TOK i nekoliko korupcionaških afera, posebno nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, kao i nezakonitog raspolaganja zgradom nekadašnjeg Generalštaba, te donošenja leks specijalisa kao i autentičnog tumačenja koji je trebalo da pruže zaštitu od krivične odgovornosti najviših državnih funkcionera“, naveo je NDSS.

Ta stranka je ocenila da predlozi izmena seta pravosudnih zakona koji se nalaze na dnevnom redu skupštine imaju za cilj da po svaku cenu spreče dalji tok istrage koji „nesumnjivo vodi ka vrhu naprednjačke vlasti“.

„Činjenica je da najviši predstavnici vlasti pokušavaju da skinu krivicu sa sebe i da izbegnu krivično gonjenje, ali će svi morati da odgovaraju nakon promene vlasti, a samo je promena vlasti preduslov za uspostavljanje pravde i pravne države“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

