Novi DSS: Neprihvatljivo je da vlast u Nišu opstane, nakon što je predsednik skupštine osuđen

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) ocenila je danas da je neprihvatljivo da predsednik Skupštine grada Niša, kao jedne od ključnih funkcija u gradu, bude pravosnažno osuđen, a da vlast opstaje "kao da se ništa nije dogodilo".

Poslanica Novog DSS-a Slađana Miletić navela je u saopštenju, komentarišući pravosnažnu presudu predsedniku niškog parlamenta Igoru Novakoviću, koji je osuđen na godinu i po dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja dok je bio direktor preduzeća „Jugoistok“, da vlast koja je opterećena sudskim presudama ne može da traži poverenje građana, niti da govori o zakonitosti.

„To više nije pitanje političkog stava, već elementarne odgovornosti i moralnog minimuma“, ocenila je Miletić.

Prema njenim rečima, opstankom gradske vlasti se direktno urušava poverenje u institucije i šalje poruka „da odgovornost ne postoji“.

„Spremni smo na raspisivanje novih izbora, ukoliko je to jedini način da se obezbedi da Niš vode ljudi koji su zaista izabrani voljom građana. Jedini legitiman put je onaj koji proizilazi iz slobodne i jasne odluke građana. Niš ne sme biti talac nelegitimne i kompromitovane vlasti“, navela je Miletić.

(Beta)

