Novi DSS: Nismo gostovali na televizijama sa nacionalnom frekvencijom tri i po godine

Potpredsednik Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Predrag Marsenić kazao je da predstavnici njegove stranke nisu gostovali na televizijama sa nacionalnom frekvencijom tri i po godine.

„Vlast u svojim rukama ima silu i sve medije pa zato nema ni govora o fer izbornim uslovima“, izjavio je Marsenić za televiziju Euronjuz.

Ocenio je da je za krizu u društvu odgovoran onaj ko ima apsolutnu većinu.

„Ne verujem da će neko ko se vrlo, vrlo loše ponaša na vlasti 13 godina dozvoliti pošteno i demokratsko izjašnjavanje građana. Ne može se podsticati nasilje, ne mogu se mirni demonstranti nazivati ‘ustašama’ i posle toga pozivati na dijalog“, rekao je Marsenić.

Kazao je da je za 13 godina „naprednjačke vlasti“ podignuto preko tri miliona nelegalnih objekata što je, kako je naveo oko 900 objekata na dan.

„Ljudi su na ulicama zato što dijaloga nema u institucijama, one ne funkcionišu, osim predsednika države koji se meša u sve i svašta“, naveo je Marsenić.

(Beta)

