Novi DSS: Novi napad na naše stranačke prostorije u beogradskoj opštini Rakovica

Predsednik Gradskog odbora Novog DSS-a u Beogradu Filip Blagojević izjavio je da su prostorije te stranke u opštini Rakovica drugi put razbijene u proteklih 15 dana.

„Javnosti nepoznati počionici kamenovali su prostorije nesumnjivo ohrabreni činjenicom da ni prethodni izvršioci nisu procesuirani i, iznad svega, zvanično uspostavljenom politikom da nije kažnjivo napadati kritičare režima“, naveo je Blagojević u saopštenju.

On je dodao i da su takvi napadi, kao i deljenje otkaza i medijski linč samo neki od postupaka koji se primenjuju protiv svih koji ne pristaju na „vladavinu zasnovanu na lažima, korupciji, nasilju i izdaji“.

„Novi DSS će brzo obnoviti stranačke prostorije, ali će nam nakon preuzimanja odgovornosti za vođenje Srbije biti potrebno mnogo više vremena za ozdravljenje obolelog društva. Tako zahtevan posao nas ne plaši, naprotiv, on nas motiviše da Srbija što pre postane slobodna i pravna država u kojoj će biti pravde i reda“, dodao je Blagojević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com