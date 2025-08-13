Novi DSS o incidentima širom Srbije: Napadi huligana su poslednje faza delovanje Vučićevog režima

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) danas je ocenila kao „poslednju, a ujedno i najopasniju faza delovanja“ režima predsednika Srbije Aleksandra Vučića „napade huligana i kriminalaca na građane koji protestuju širom Srbije“.

U saopštenju piše da su „sve maske pale“ i da, kako su ukazali, „odbrana režima zasniva se na delovanju kriminalnih bandi koje pokušavaju da izazovu sukobe na ulicama“.

Novi DSS je vlast nazvala „izdajničkim, lopovskim i autokratskim režimom“, te navela da „neće uspeti da pobedi sopstveni narod“, ali, kako je ukazala, „može Srbiju uvući u još dublju krizu i sveopšte nasilje zbog čega je potrebno da što pre bude smenjen“.

„Posebno je skandalozno ponašanje pripadnika policije koji ne intervenišu protiv maskiranih ljudi sa palicama, iako na nekoliko metara od njih napadaju građane gađajući ih kamenjem, bakljama i metalnim predmetima“, navodi se u saopštenju.

Novi DSS je naveo da „garantuje da ći svi pripadnici huliganskih i kriminalnih bandi koje seju strah po Srbiji, biti nakon promene vlasti najstrožije sankcionisani, u skladu sa krivičnim zakonikom“.

Takođe, kako piše u saopštenju, najodgovorniji u lancu komandovanja moraće da snose odgovornost „zbog brukanja časne uniforme koju nose“.

(Beta)

