Novi DSS obnovio rad Fondacije Slobodan Jovanović

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) saopštila je danas da je obnovila rad Fondacije „Slobodan Jovanović“, koja nosi ime srpskog pravnika, istoričara, književnika i političara (1869-1958).

Novi DSS je u saopštenju naveo da je rad Fondacije obnovio sa željom da neguje sećanje na jednu od najznačajnijih ličnosti srpske kulture, ali i da na temelju njegovog učenja doprinese unapređenju političke kulture i obnovi srpske nacionalne ambicije.

Upravitelj obnovljene fondacije i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Siniša Atlagić naveo je da će „tim intelektualaca okupljen oko nje raditi na promociji srpskog kulturnog nasleđa, sprovođenju obrazovnih aktivnosti utemeljenih na demokratskoj tradiciji srpskog naroda i saradnji sa domaćim i stranim organizacijama sličnog vrednosnog opredeljenja“.

„Iskreno se nadamo da ćemo svojim radom pridoneti obnovi nacionalne ambicije i mudrosti našeg naroda“, rekao je Atlagić.

Fondacija, čiji je osnivač Nova Demokratska stranka Srbije organizovaće tribine, imaće izdavačku delatnost, kao i niz drugih aktivnosti „koje će doprineti ostvarenju zacrtanih ciljeva“.

(Beta)

