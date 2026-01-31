Novi DSS: Obrušavanje zgrade u Džordža Vašingtona posledica sistemskog nemara

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) ocenila je da današnje obrušavanje napuštene zgrade u beogradskoj Ulici Džorža Vašingtona nije izolovan incident, već „direktna posledica sistemske nemarnosti, nerada i potpunog odsustva odgovornosti gradske vlasti“.

„Obrušavanje objekta u samom centru Beograda otvara jednostavno i ključno pitanje: gde su sve ovo vreme bili gradska inspekcija i Sekretarijat za inspekcijske poslove da nalože sanaciju očigledno nebezbednog objekta?“, pitao je beogradski odbor Novog DSS-a u saopštenju.

Kako su naveli, iako je reč o privatnom objektu, zakon je jasan – kada postoji opasnost po bezbednost građana, nadležni organi su dužni da reaguju.

„Međutim, kada ljudi na vlasti ne postupaju po zakonu i ne rade svoj posao, šalje se jasna poruka da odgovornost u ovom gradu ne postoji. A kada odgovornost ne postoji na vrhu, zašto bi je bilo bilo gde drugde?“, pitao je taj odbor.

Prema njihovoj oceni, Beograd više nije bezbedan grad, a aktuelna vlast je uspela da „i najosnovnije stvari, poput obične šetnje ulicom, pretvori u rizik“.

„To je poraz jednog grada i jasan dokaz da je sistem upravljanja Beogradom u potpunom rasulu“, navodi se u saopštenju beogradskog odbora Novog DSS-a.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com