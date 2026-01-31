Novi DSS: Obrušavanje zgrade u Džordža Vašingtona posledica sistemskog nemara

„Obrušavanje objekta u samom centru Beograda otvara jednostavno i ključno pitanje: gde su sve ovo vreme bili gradska inspekcija i Sekretarijat za inspekcijske poslove da nalože sanaciju očigledno nebezbednog objekta?“, pitao je beogradski odbor Novog DSS-a u saopštenju.
Kako su naveli, iako je reč o privatnom objektu, zakon je jasan – kada postoji opasnost po bezbednost građana, nadležni organi su dužni da reaguju.
„Međutim, kada ljudi na vlasti ne postupaju po zakonu i ne rade svoj posao, šalje se jasna poruka da odgovornost u ovom gradu ne postoji. A kada odgovornost ne postoji na vrhu, zašto bi je bilo bilo gde drugde?“, pitao je taj odbor.
Prema njihovoj oceni, Beograd više nije bezbedan grad, a aktuelna vlast je uspela da „i najosnovnije stvari, poput obične šetnje ulicom, pretvori u rizik“.
„To je poraz jednog grada i jasan dokaz da je sistem upravljanja Beogradom u potpunom rasulu“, navodi se u saopštenju beogradskog odbora Novog DSS-a.
(Beta)
