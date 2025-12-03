Novi DSS odbio učešće u formiranju Komisije za reviziju biračkog spiska

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) saopštila je da neće učestvovati u formiranju i radu Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska koji je predložila vladajuća većina.

U saopštenju su naveli da učešće u radu te komisije „nije sredstvo za poboljšanje izbornih uslova, već stvaranje privida da demokratija u Srbiji i dalje postoji“.

„Ne vidimo smisao i svrhu učestvovanja u institucionalnim procedurama kojima rukovodi Srpska napredna stranka. Potpuno je jasno i to se videlo prethodnih godina da sve što oni rade, ne ide u korist demokratije i zbog toga se ne vidi razlog zašto bismo učestvovali u toj predstavi i ponašali se kao da je sve normalno“, saopštio je Novi DSS.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 7. novembra izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koje predviđaju uvođenje komisije koja će imati zadatak i ovlašćenja da revidira Jedinstveni birački spisak.

Po zakonu, komisija je samostalno telo koje čini deset članova i njihovi zamenici koje imenuje Narodna skupština, od čega je osam članova imenovano na predlog poslaničkih grupa, dok se dva člana i njihovi zamenici imenuju na predlog udruženja koja su od strane Republičke izborne komisije dobila ovlašćenja za posmatranje najmanje tri izborna postupka.

(Beta)

