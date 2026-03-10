Novi DSS: Opština Zemun da obustavi nabavku promotivnog materijala za kampanju SNS

Nova demokratska stranka Srbije (Novi DSS) pozvala je danas Opštinu Zemun da hitno obustavi javnu nabavku promotivnog materijala u vrednosti od 12 miliona dinara, čiji je cilj, po navodima te stranke, izvlačenje opštinskog novca za prikrivenu kampanju Srpske napredne stranke.

U saopštenju Novog DSS se navodi da je Opština Zemun 8. marta raspisala javnu nabavku 4.500 majica, 1.500 kačketa, 3.000 upaljača, 22.000 kalendara i drugih materijala.

Zatražili su i da odgovorni za sprovođenje te javne nabavke podnesu neopozive ostavke.

„Predlažemo i da predviđeni novac Zemun uplati za 50 najboljih zemunskih đaka i 50 socijalno najugroženijih domaćinstava, jer znanje, učenje i solidarnost treba da budu vrline koje će opština promovisati“, navodi se u saopštenje Nove Demokratske stranke Srbije.

(Beta)

