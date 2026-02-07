Novi DSS: Planira se rušenje zgrade na Vračaru koja se proglašava za kulturno dobro

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) saopštila je danas da se na Vračaru planira rušenje zgrade u Ulici Mome Kapora 2, koja se trenutno nalazi u postupku za proglašenje kulturnog dobra i koju je projektovao Branislav Kojić, jedan od najznačajnijih srpskih arhitekata, autor i Paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu.

„Planirano rušenje nije izolovan incident, već pravilo po kojem se Beograd godinama kroji isključivo po meri investitora. Korumpiranoj i štetočinskoj vlasti i njima bliskim investitorima dozvoljeno je sve, od zaobilaženja i kršenja zakona, ponižavanja struke, do žrtvovanja kulturnog nasleđa i dostojanstva ovog grada, kao što je bio slučaj sa Generalštabom“, naveo je u saopštenju beogradski odbor Novog DSS-a.

U takvom sistemu, prema njihovoj oceni, građani ne postoje i njih niko ništa ne pita, a njihovi kvartovi se prenaseljavaju, „infrastruktura puca, zelene površine nestaju, a kulturno nasleđe, koje pripada svima nama, tretira se kao roba za trgovinu“.

„Beograd se svesno pretvara u grad u kom je život običnog čoveka sve teži, skuplji i na kraju nemoguć. Kada Novi DSS bude preuzeo odgovornost za vođenje grada, uvešćemo red u planiranju i gradnji i zaustaviti urbanističku kaubojštinu“, navodi se u saopštenju.

Struka, javni interes, bezbednost ljudi i zaštita kulturnog nasleđa biće iznad interesa investitora. Zakoni će važiti za sve, a svi koji su ih kršili će odgovarati. Beogradu su potrebne promene, jer Beograd nije roba, već grad njegovih građana, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

