Novi DSS: Poplavljena arhiva PIO fonda u renoviranoj zgradi, uništeno više desetina hiljada predmeta

Nova Demokratska stranaka Srbije (Novi DSS) danas je saopštila da je tokom vikenda poplavljena arhiva Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje (PIO fond) na Novom Beogradu, otvorena 2025. godine nakon dvogodišnje rekonstrukcije, i da je tom prilikom uništeno, kako tvrde, više desetina hiljada predmeta.

Novi DSS je u saopštenju pitao direktora PIO fonda Relju Ognjenovića da li je tačno da je rekonstrukcija tog objekta koštala 10 miliona evra.

DSS je pitao i da li je tačno da je više desetina hiljada poplavljenih predmeta trajno uništeno, odnosno da li za njih postoji i digitalizovana arhiva.

„Kako je moguće da je visina vode dostigla jedan metar, a da niko ne reaguje? Toliki nivo vode nije mogao da se akumulira za par sati i neverovatna je nebriga da ne postoje alarmni sistemi, obezbeđenje i video nadzor kojim bi posledice ove havarije bile umanjene“, pitala je ta stranka.

Ta, kako su naveli, havarija, je „još jedna posledica činjenice da vlast na važne pozicije postavlja lojaliste, koji su odani vođi“, a ne profesionalce koji se

rukovode strukom, znanjem i propisima.

„Nebriga, bahatost i nestručnost ove vlasti previše je koštala Srbiju i njene građane i poslednji je trenutak da snose političku odgovornost, nakon koje će neminovno slediti i utvrđivanje svake druge odgovornosti“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com