Novi DSS predao Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o Generalštabu

Beogradski odbor Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) predao je Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu ustavnosti „leks specijalisa“ za Generalštab, saopštila je ta stranka.

Skupština Srbije je nedavno usvojila Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno““leks specijalisa“ kojim je omogućena izgradnja komercijalni sadržaja na mestu srušenog Generalštaba.

Novi DSS je u saopštenju naveo da „aktuelna vlast „leks specijalisom“ otima i ruši Generalštab, objekat koji je kulturno dobro, i to, kako je navela, „gazeći Zakon o kulturnim dobrima“.

„I to dok je slučaj pred Tužilaštvom, gde je čak i ministar kulture (Nikola Selaković) osumnjičen za falsifikovanje dokumenta kojim se zaštita skida na mestu gde su uvek bili objekti javnog značaja, oni danas (nameravaju da) grade hotel“, navodi se.

U saopštenju piše da je „ovaj leks specijalis protivustavan“, te da je onaj „ko donosi odluke mimo Ustava i zakona, uzurpator i kriminalac“,

Sa takvima se, kako je navedeno, “ stvari rešavaju pred sudom“.

„Iako svesni da Ustavni sud nije objektivan i da se prethodnih godina nije bavio temama koje ugrožavaju nacionalne interese, iako svesni da su institucije zarobljene i da ne radi svoj posao, potreba i obaveza svih je da skrećemo pažnju na zloupotrebe i kriminalna dela koje sprovodi režim“

(Beta)

