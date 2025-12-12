Novi DSS predao Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o Generalštabu

Skupština Srbije je nedavno usvojila Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno““leks specijalisa“ kojim je omogućena izgradnja komercijalni sadržaja na mestu srušenog Generalštaba.
Novi DSS je u saopštenju naveo da „aktuelna vlast „leks specijalisom“ otima i ruši Generalštab, objekat koji je kulturno dobro, i to, kako je navela, „gazeći Zakon o kulturnim dobrima“.
„I to dok je slučaj pred Tužilaštvom, gde je čak i ministar kulture (Nikola Selaković) osumnjičen za falsifikovanje dokumenta kojim se zaštita skida na mestu gde su uvek bili objekti javnog značaja, oni danas (nameravaju da) grade hotel“, navodi se.
U saopštenju piše da je „ovaj leks specijalis protivustavan“, te da je onaj „ko donosi odluke mimo Ustava i zakona, uzurpator i kriminalac“,
Sa takvima se, kako je navedeno, “ stvari rešavaju pred sudom“.
„Iako svesni da Ustavni sud nije objektivan i da se prethodnih godina nije bavio temama koje ugrožavaju nacionalne interese, iako svesni da su institucije zarobljene i da ne radi svoj posao, potreba i obaveza svih je da skrećemo pažnju na zloupotrebe i kriminalna dela koje sprovodi režim“
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com