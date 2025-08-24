Novi DSS: Pustite iz pritvora Antića i Matovića, ovoj režim će odgovarati na poštenom suđenju

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) saopštila je da je produženje pritvora nekadašnjem predsedniku Vojnog sindikata Srbije Novici Antiću i opozicionom političaru i aktivisti iz Kraljeva Ivanu Matoviću „još jedna potvrda činjenice da je režimu Aleksandra Vučića ostala samo gola represija kao sredstvo očuvanja vlasti“.

„Zahtevamo njihovo puštanje iz pritvora i pošten sudski postupak zbog navodnog delovanja protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije“, poručio je Novi DSS.

„Pošten sudski postupak ćemo uostalom zahtevati i kada su predstavnici aktuelnog režima u pitanju jer će ti postupci svakako uslediti nakon neminovne promene vlasti“, navela je ta stranka.

„Ovo tim pre što je samo režim Vučića, bestidnom izdajom Kosova i Metohije, nezapamćenom korupcijom i pljačkom kao i potpunom privatizacijom države, najbrutalnije zgazio ustavni poredak Srbije i radikalno ugrozio bezbednost zemlje, njenih građana i srpskog naroda u celini“, istakao je Novi DSS.

Antiću i Matoviću, pritvorenim pod optužbom da su u junu ove godine pripremali nasilnu promenu vlasti u Srbiji, pritvor je produžen do 18. septembra.

(Beta)

