Novi DSS: Razbijene naše prostorije u Rakovici, odgovornost na Vučiću

Predsednik Gradskog odbora Novog DSS-a u Beogradu Filip Blagojević je u saopštenju ukazao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „napravio ovakvu atmosferu nasilja u društvu, gde se neistomišljenici napadaju, optužuju i najstrašnije vređaju“.

„Odgovornost za ovakvo stanje leži na njemu, dok je odgovornost na svima nama da se odupremo tome i da se borimo da oslobodimo državu i naše društvo od ove uzurpatorske vlasti“, a „lupanje prostorija neće nas uplašiti, ni naterati na povlačenje“, poručio je Blagojević.

(Beta)

