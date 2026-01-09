Novi DSS: Republika Srpska je uslov opstanka i slobode srpskog naroda zapadno od Drine

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) čestitala je danas Dan Republike Srpske i ocenila da je RS „uslov opstanka, slobode i nezavisnosti srpskog naroda zapadno od Drine“.

U čestitki su naveli da je Republika Srpska nastala 9. januara 1992. godine „u miru“ a da je potom njenu državnost „narod herojski odbranio u ratu“.

„U vremenu kada se dodatno ojačava poredak u kojem za jedan narod i državu važe jedna, a za druge suprotna pravila, odbrana 9. januara nije čin inata, niti samo borba za institicionalnu zaštitu srpskog naroda zapadno od Drine, već i svrstavanje srpskog naroda na onu stranu istorije koja slavi slobodu, pravo i pravdu“, saopštio je Novi DSS.

Ocenili su da je opstanak RS „neraskidivo povezan i sa odbranom teritorijalnog integriteta Srbije“.

„Republika Srpska nas ujedinjuje i podseća da za srpski narod predaja nikada nije bila opcija. I zbog svega toga Srbija uvek mora i uvek će biti uz nju. Živela Srpska, živela Srbija i živeo srpski narod“, navodi se u čestitki Nove Demokratske stranke Srbije

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com