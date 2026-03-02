Novi DSS: Režim počeo da se obračunava i sa ljudima koji hrane ovu zemlju

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) osudila je danas novi talas represije vlasti protiv poljoprivrednika i proizvođača mleka koji su se suočavaju sa privođenjima i pritiscima državnih organa.

„Nakon obračuna sa univerzitetom i prosvetom, pritisaka na delove policije i tužilaštva i urušavanja svih institucija koje bi trebalo da štite javni interes, režim je krenuo i na one koji bukvalno hrane ovu zemlju. Cena njegovog opstanka na vlasti postala je nepodnošljiva za celo društvo“, naveli su iz Novog DSS-a u saopštenju.

Istakli su da Srbija ne može da bude stabilna dok se vlast održava silom, a poljoprivrednici tretiraju kao neprijatelji države zato što traže pravo na opstanak.

Iz Novog DSS-a zahtevaju da se prihvate opravdani zahtevi poljoprivrednika, uključujući garantovanu otkupnu cenu mleka, redovnu i pravovremenu isplatu subvencija, fer uslove poslovanja kao i momentalni prestanak pritisaka, zastrašivanja i zloupotrebe policije u političke svrhe.

(Beta)

