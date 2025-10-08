Novi DSS: Skupštinska većina postavila sebi za cilj ukidanje pravnog poretka

Potpredsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Dejan Šulkić ocenio je danas da je vladajuća većina u ovom sazivu skupštine postavila sebi za cilj ukidanje pravnog poretka u Srbiji.

„Parlament neće sastaviti ni 30 radnih dana u ovoj godini, a u njegovom radu nema nikakvog dijaloga… Za to vreme predsednica parlamenta ponaša se kao portparolka vladajuće stranke pošto iz skupštinskog hola replicira na svaku izjavu opozicionih poslanika, pa čak i na tvitove običnih građana“, rekao je Šulkić za televiziju Njuzmaks.

Kako je navedeno u saopštenju, Šulkić je rekao da predlog njegove stranke o stanju na Kosovu i Metohiji „nikada neće doći na dnevni red“, ali vlast za to vreme donosi leks specijalis o projektu EKSPO i taj projekat proširuje na brojne objekate za koje neće važiti nikakve zakonske procedure ni postupci vezani za javne nabavke.

„Zasedanje Narodne skupštine služi da se situacija prikaže normalnom iako ništa u Srbiji trenutno nije normalno. Mi kao narodni poslanici moramo da se probijamo do zgrade parlamenta preko Ćacilenda“, naveo je Šulkić.

Govoreći o tome da se opoziciji pripisuje nasilje i antisistemsko delovanje, Šulkić je istakao da je za vlast sve problem osim činjenice da je pala nadstrešnica i usmrtila 16 ljudi.

„Narod ne boli glava od neznanja opozicije nego od znanja vlasti koja je dokazala da nije u stanju građanima da garantuje bezbednost ni na javnim objektima. Vlast je definitivno izgubila svaki legitimitet, a mi nećemo da joj ga dajemo učešćem na sednici Skupštine“, zaključio je Šulkić.

(Beta)

