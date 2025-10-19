Novi DSS: SNS ne zaslužuje nijedan dan da provede na vlasti, samo stvaraju nove probleme

Predsednik Gradskog odbora Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) u Šapcu Branko Živanović poručio je danas da Srpska napredne stranke (SNS) „ne zaslužuje nijedan dan da provede na vlasti“, navodeći da su njena obećanja iz predizbornih kampanja u tom gradu ostala neispunjena.

„Šabac je do pre pet godina bio slobodan grad. Onda su organizovali izbore i ponavljali ih sve dok na nelegalan način nisu namakli većinu. Od kanalizacije po selima i velelepnog Mačvanskog trga nema ništa. Bolnica, koju su najavljivali da će da izgrade, nije ni započeta“, naveo je Živanović za televiziju Nova, preneo je Novi DSS.

On je, prenela je ta stranka, rekao da je lokalna naprednjačka vlast uvalila grad u nove probleme, poput svakodnevnog saobraćajnog kolapsa ili činjenice da je to trenutno jedan od gradova sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji.

„Umesto da se bave poslovima za koje su izabrani ili imenovani lokalni funkcioneri zatvaraju vrata svojih službi i onemogućavaju građanima da prijave ili reše sopstvene probleme. Imali smo informacije da zaposleni u opštinskoj administraciji ili komunalnim službama u radno vreme borave u Ćacilendu, gde je uočen u više navrata i sam gradonačelnik Šapca“, rekao je Živanović.

Komentarišući predstojeće izbore u Mionici i Negotinu, zakazane za 30. novembar, predsednik šabačkog odbora Novog DSS-a je istakao da je „u manjim sredinama svako izjašnjavanje građana u sve gorim uslovima“ i da se tamo „dno svakim“danom probija“.

„To je najgore lice rada SNS-a na terenu. Slobodno se može reći da je taj rad nezakonit i nenormalan. Ljudi su uplašeni za egzistenciju. Njihovi funkcioneri i aktivisti uspevaju čak da dođu do imena građana koji su potpisom podržali opozicione liste. Poseban vid pritiska je na kandidatima za odbornike i članove njihovih porodica. U potpunosti razumem ljude koji ne mogu sve to da izdrže“, napomenuo je Živanović.

On je objasnio da su tenzije u svakom mestu „najveće i najuočljivije na dan izbora kada dolaze ljudi sa kapuljačama i sa vozilima bez registarskih tablica, a sve u saradnji sa policijom“. Ukazao je da se nelegalno delovanje aktivista SNS odvija mnogo pre samog izbornog dana pošto se tada, „na nezakonit način vrši promena prebivališta birača“.

(Beta)

