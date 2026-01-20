Novi DSS: Srbi na Kosovu i Metohiji dovedeni u položaj stranaca u sopstvenoj državi

Srbi na Kosovu i Metohiji su dovedeni u položaj stranaca u sopstvenoj državi za šta direktnu odgovornost snosi aktuelna vlast Srbije, ocenila je danas Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS).

Poslanica te stranke Slađana Miletić navela je da poslednja zbivanja na Kosovu i Metohiji „predstavljaju konačni dokaz potpune propasti državne politike prema Kosovu“.

„Srbi koji decenijama žive na svojim ognjištima, koji poseduju lične karte Srbije, tretiraju se kao stranci, kao administrativni problem, kao politička smetnja. To nije posledica slučaja, već rezultat dugogodišnje politike popuštanja, ćutanja i prikrivenih ustupaka“, ocenila je poslanica Novog DSS.

Dodala je da su institucije Srbije „povučene“ s Kosova i Metohije a srpska dokumenta „proglašena nevažećim ili spornim“.

„Ako država ne može da zaštiti sopstvene građane, ako njene lične karte ne važe – onda se više ne radi o diplomatiji, već o političkoj izdaji“, navela je Miletić.

„Svet ide u ludom smeru, moramo da sačuvamo mir i brzo rastuću ekonomiju“, rekao je srpski predsednik i najavio da sa svim političkim činiocima u Srbiji želi da razgovara o planu koji ima do 2035. godine.

„Sve ovo ne ide u dobrom smeru za ceo svet, a mi nismo isključeni iz sveta i ne možemo da se pravimo da jesmo“, rekao je.

On će se danas u 16.30 obratiti na sesiji „Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije“.

Takođe će, kako je navedeno, učestvovati na okruglom stolu koji okuplja svetske ekonomske lidere na temu Nova evropska geopolitička strategija.

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma počinje danas u Davosu, pod sloganom „Duh dijaloga“, a među političarima, ekonomistima, lobistima i drugim učesnicima tog elitnog skupa, posebno se iščekuje američki predsednik Donald Tramp, koji je u proteklih godinu dana od povratka na vlast uzdrmao globalni poredak.

Forum u Davosu okupiće više od 3.000 učesnika iz 130 zemalja, uključujući oko 400 visokih političkih zvaničnika, te oko 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija. Traje do 23. januara.

(Beta)

