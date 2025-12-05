Novi DSS: Stanje u Apotekama Beograd cena koju građani plaćaju za 12 godina loše vlasti

Stanje u kom se nalaze Apoteke Beograd cena je koju građani plaćaju za 12 godina loše, neodgovorne i nenarodne vlasti, ocenila je danas Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS).

U saopštenju su naveli da državne apoteke „nisu tu da naprave profit već da obezbede siguran i ravnopravan pristup lekovima svim građanima na svakom mestu“.

„Gradske vlasti govore da će ‘nekakvo’ rešenje naći. Neće. Ukoliko misle da iko veruje da oni iskreno žele da apoteke spasu, dok istovremeno trener vaterpolo kluba Novi Beograd daje izjave da apoteke treba privatizovati, grdno se varaju. Apoteke Beograd su glavni mehanizam preko koga grad Beograd može direktno da utiče na javno zdravlje svojih građana, i ako o ovom glavnom instrumentu nema ni pomena u dokumentu Plan javnog zdravlja grada Beograda 2020.-2026., koji donosi sam grad, jasniji je i odnos vlasti prema njima“, ocenio je Novi DSS.

(Beta)

