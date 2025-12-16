Novi DSS traži hitno ukidanje leks specijalisa i vraćanje statusa kulturnog dobra Generalštabu

Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) pozvala je na hitno ukidanje leks specijalisa i na vraćanje statusa kulturnog dobra kompleksu Generalštaba posle najave američke kompanije „Afiniti Partners“ da odustaje od izgradnje hotela na toj lokaciji u centru Beograda.

Novi DSS je zatražio i da odgovaraju „svi koji su kršili zakon“ u slučaju zgrade Generalštaba.

„Potrebno je pružiti podršku nadležnim institucijama da u zakonom predviđenim postupcima dođu do pune istine i odgovornosti svih koji su Generalštab izbrisali sa liste kulturnih dobara“, navodi se u saopštenju te stranke.

Dodaje se da je potrebno uključiti stručnjake iz različitih oblasti kako bi se Generalštabu vratila funkcionalnost i namena.

„Građani Srbije neće dozvoliti otuđenje Generalštaba jedne herojske vojske koji je postao simbol otpora i deo kolektivne svesti o značaju slobode. Takođe, postalo je jasno da odlazeći režim više ne može da sprovede niti jednu odluku kojoj se protivi većinski broj građana, pa čak ni silom i zarobljavanjem institucija“, ocenili su iz Nove Demokratske stranke Srbije.

Firma Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, „Affinity Partners“ potvrdila je za Volstrit žurnal da se povlači iz projekta Generalštab, ali može da traži odštetu, preneo je Forbs Srbija.

Kako su naveli iz Kušnerove kompanije, to rade iz poštovanja prema narodu Srbije i Beogradu jer „značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com