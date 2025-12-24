Novi DSS: Tužioci moraju da pokažu kičmu, a ne da ih građani brane na ulicama

Potpredsednik Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Dejan Šulkić ocenio je danas da tužioci „moraju da pokažu kičmu u odbrani svog integriteta“, a ne da očekuju da ih „građani brane na ulicama“.

Dodao je da su najave izmena seta pravosudnih zakona, koje je nedavno predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, neka vrsta leks specijalisa u pravosuđu.

„Oni su sasvim sigurno očekivali nešto drugo u odnosu na aktuelnu praksu inače ne bi posezali za ovim izmenama čiji je cilj podrivanje tužilaštva ne spolja nego iznutra“, kazao je Šulkić na televiziji „Njuz maks Balkans“, a prenela stranka u saopštenju.

Šulkić je kazao da „nije zadovoljan dosadašnjim radom (Vrhovne javne tužiteljke) Zagorke Dolovac“, i da su tužilački organi „spori i neefikasni“.

„Visoki savet tužilaštva je za 14 meseci održao samo jednu sednicu. To utiče na rad tužilaštva s obzirom da su mnoga mesta upražnjena i zbog toga imamo sporost u radu“, naveo je Šulkić.

Povodom završenih izbora za organe tužilaštva, Šulkić je ocenio da je došlo do podele između kandidata koje je predložila Dolovac i one koji su zastupali opciju glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva Nenada Stefanovića.

„Očigledno je da se tužilac Stefanović stavio na stranu izvršne vlasti, koja je izvršila nedopustivo uplitanje u izbore za organe sudske“, kazao je Šulkić.

(Beta)

