Novi DSS: Vučić ništa ne zna o deviznim rezervama ili obmanjuje građane

Nova Demokratska stranka (Novi DSS) je ukazala da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o deviznim rezervama Narodne banke Srbije pokazao elementarno neznanje ekonomije ili je samo nastavio svoje delovanje zasnovano „na lažima i obmanjivanju građana“.

Vučić je sinoć u intervjuu za RTS rekao da Srbija ima 29 milijardi i 367 miliona evra u deviznim rezervama i još oko 6,3 milijardi evra u zlatu i da to znači da su devizne rezerve oko 36 milijardi evra.

Kako je u saopštenju naveo Novi DSS, prema Zakonu o Narodnoj banci Srbije, devizne rezerve čini, pored hartija od vrednosti, potraživanja u devizama na računima Narodne banke u inostranstvu, efektivnog stranoh novca, i zlato.

Po podacima NBS, na kraju novembra ove godine devizne rezerve bile su oko 29,37 milijardi evra.

„Neko ko je predsednik ili želi tako da se predstavlja, a takođe godinama sam sebe izjednačava sa najvećim ekonomskim umovima na svetu, ili nije naučio jednu od osnovnih definicija u ekonomiji ili svesno izmišlja podatke. Još više je zabrinjavajuće kako li tek izmišlja podatke koje nije moguće javno i u kratkom vremenskom roku proveriti“, istakao je Novi DSS.

(Beta)

