Novi gradonačelnik Pariza Emanuel Gregoar preuzeo dužnost

Socijalista Emanuel Gregoar (Emmanuel Gregoire) položio je danas zakletvu kao novi gradonačelnik Pariza nasledivši An Idalgo (Anne Hidalgo), svoju bivšu mentorku, koja je napustila gradsku kuću posle 12 godina na vlasti, preneli su francuski mediji.

Posle ubedljive pobede u drugom krugu lokalnih izbora 22. marta sa 50,52 odsto glasova, Gregoar (48) je obezbedio 103 glasa levičarske koalicije, bez učešća radikalno levičarske stranke Nepokorena Francuska, u pariskom veću koje ima 163 člana.

Rašida Dati (Rachida), desničarska i centristička kandidatkinja koja je završila devet odsto iza svog protivnika Gregoara, nije bila prisutna na inauguraciji novog gradonačelnika navodeći za to „porodične razloge“.

„Njoj (Rašidi Dati) je bio potreban odmor, kao i nama, nakon ove iscrpljujuće kampanje. Moja kancelarija će uvek biti otvorena za nju kada se vrati“, rekao je Gregoar novinarima.

An Idalgo, prva žena gradonačelnica glavnog grada Francuske, spraćena je ovacijama uz počasnu gardu tokom izlaska iz gradske kuće nakon što je predala lentu gradonačelnika Pariza Gregoaru.

„Vaša hrabrost je primer“, rekao je Gregoar za Anu Idalgo, a ona je uzvratila da su „ključevi grada u dobrim rukama.

(Beta)

