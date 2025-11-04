Novi mandatar za vladu Kosova, Gljauk Konjufca jedna od ključnih ličnosti Samoopredeljenja

Pokret Samoopredeljenje predložio je danas bivšeg predsednika Skupštine Kosova i prvog potpredsednika stranke Glauka Konjufcu kao drugog mandatara za formiranje Vlade Kosova.

Odluka o kandidaturi Konjufce za mandatara doneta je na sednici Glavnog odbora Samoopredeljenja, nakon što predsednik pokreta Aljbin Kurti u nedelju nije uspeo da obezbedi dovoljan broj glasova da postane premijer.

U sredu, 5. novembra, ističe rok od 10 dana u kojem predsednica Kosova Vjosa Osmani mora da imenuje drugog kandidata za premijera ili da raspiše vanredne izbore.

Konjufca je, prihvatajući kandidaturu za mandatara, izjavio da prihvata taj predlog sa ciljem da se izbegnu dva uzastopna izborna ciklusa i da se usvoji budžet za 2026. godinu.

„Moram da prihvatim ovu nominaciju Glavnog odbora. To činim iz obaveze koja nas pretvara u sluge javnog interesa. Samoopredeljenje je definisalo ovaj interes na dva stuba u sadašnjim okolnostima. Prvo, izbegavanje drugih izbora u roku od tri meseca, i drugo, usvajanje budžeta za 2026. godinu, bez kojeg bi bili ugroženi vitalni aspekti života naših građana“, rekao je on.

Konjufca je podsetio da je potrebno obezbediti isplatu 80.000 plata u javnom sektoru, penzije i dečije dodatke.

„Bilo bi neoprostivo da zbog hira političkih partija izgubimo mogućnost dobijanja stotina miliona evra beneficija, samo da bismo se hvalili da idemo na izbore. Još dva procesa nas čekaju – RTK je ostao bez plata, a takođe ne postoji nikakav dodatni rok za budžet tri opštine“, rekao je on.

Konjufca je rekao da je sada na političkim partijama da odluče da li će izbeći vanredne izbore.

„Svi smo pod lupom naroda, ali mi se čini da će mač presude ovog puta biti oštriji nego ranije“, rekao je on.

Konjufca je član Samoopredeljenja od formiranja tog pokreta i jedan od najbližih saradnika lidera stranke Aljbina Kurtija.

Za poslanika je prvi put izabran 2010. godine, a zatim je od 2011. do 2014. obavljao funkciju potpredsednika Skupštine Kosova.

U nekoliko saziva parlamenta bio je šef poslaničke grupe Samoopredjeljenja i član nekoliko parlamentarnih komisija.

Posle izbora 2019. godine, Konjufca je izabran za predsednika Skupštine Kosova, dok je u prvom mandatu Vlade Aljbina Kurtija bio ministar spoljnih poslova i dijaspore.

Posle vanrednih izbora 2021. godine do kraja mandata osmog saziva kosovskog parlamenta obavljao je funkciju predsednika Skupštine Kosova a od sredine marta do početka aprila 2021. godine je bio i vršilac dužnost predsednika Kosova.

Tokom obavljanja svih funkcija Konjufca je pokazivao spremnost za saradnju sa svim političkim subjektima zbog čega uživa poštovanje većine političkih stranaka na Kosovu, tako da je i među poslanicima opozicionih stranaka pominjan kao prihvatljiv kandidat za predsednika Skupštine Kosova.

(Beta)

