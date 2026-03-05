Novi napadi Izraela i Irana, šesti dan sukoba na Bliskom istoku

Iran je danas lansirao rakete na izraelske i američke baze a izraelska vojska je jutros saopštila da je započela "veliki talas napada na infrastrukturu" u glavnom gradu Irana, Teheranu.

Šestog dana sukoba, vojska Izraela je saopštila i da je započela nove napade na proiransku ekstremističku grupu Hezbolah u Libanu.

Ministar spoljnih poslova Omana Badr el-Busaidi rekao je danas da sultanat sarađuje sa zemljama širom sveta kako bi strancima koji su zbog sukoba ostali blokirani na Bliskom istoku organizovao letove kući.

Badr el-Busaidi je napisao poruku na mreži X odmah nakon što je Katar ervejz saopštio da će avioni te kompanije početi da lete iz glavnog grada Omana, Muskata.

U Omanu, koji je na istočnoj ivici Arabijskog poluostrva, bilo je napada kod obale obale i u lukama, ali je međunarodni aerodrom u Muskatu bio pošteđen

(Beta)

