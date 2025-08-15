Novi Pazar: Protest ispred policije i kuće rektorke Državnog univerziteta

Građani i studenti protestovali su večeras ispred Policijske stanica (PU) u Novom Pazaru, kao i u ulici gde, navodno, živi rektorka univerziteta (DUNP) Zana Dolićanin. Protest je organizovan u znak podrške građanima Valjeva, za koje je ocenjeno da su bili žrtve brutalne policijske represije.

Za razliku od svih prethodnih protesta, građane večeras ispred zgrade PU nije dočekao policijski kordon.

Zgrada je delovala prazno, a i u samom gradu je bilo upadljivo odsustvo uniformisanih policajaca.

Jedna od predstavnica Zbora građana pročitala je poruku, u kojoj je navedeno da „naša policija nije naša policija“.

U poruci je navela da policija radi „sve suprotno“ od onoga što bi po zakonu trebalo da radi.

„Naša policija ne hapsi batinaše, hapsi slobodne građane, koji širom Srbije ovih dana trpe torturu od strane plaćenih batinaša“, navodi se u poruci.

Policija je upozorena da batinaše plaća režim, a da njihove plate obezbeđuju građani.

„Zato prestanite biti na strani onih koji potpiruju mržnju i rade sve da sruše našu državu“, poručili su građani i studenti ispred novopazarske policije.

Oni su naglasili da stoje uz Valjevo, Novi Sad, Beograd, „kao i svakog slobodnog čoveka u zemlji“.

Posle kratkog zadržavanja ispred policije, okupljeni su pošli u šetnju centralnim gradskim ulicama i protest nastavili u ulici u kojoj, navodno, živi rektorka Zana Dolićanin.

Tu su se zadržali desetak minuta, a zatim istim putem se vratili na polaznu tačku, ispred DUNP.

Protest je protekao bez incidenata, a saobraćajna policija je uredno zaustavljala i preusmeravala saobraćaj.

(Beta)

