Novi predsednik Skupštine grada Niša socijalista Darko Nikolić

Skupština grada Niša danas je tajnim glasanjem, sa 31 glasom u glasačkoj kutiji, za predesednika Skuštine izabrala Darka Nikolića, odbornika Socijalističke partije Srbije.

Za Nikolića je na sednici rečeno da je pravnik i istaknuti član SPS-a kome je ovo treći mandat u niškom parlamentu.

Nikolić je rekao da se nada da će postići dobru saradnju sa svim odborničkim grupama.

„Bez obzira što odbornici opozicije ne prisustvuju sednici želim da im poručim da će fokus mog budućeg rada biti stvaranje tolerantije političke atmosfere u interesu svih političkih aktera. Smatram da se atmosfera iz Skupštine grada preliva i na građane“, izjavio je Nikolić.

Fokus njegovog rada, dodao je, biće dijalog sa opozicionim odborničkim grupama.

Nikolić je izglasan za novog predsednika Skupštine nakon što je dosadašnji predsednik Igor Novaković podneo ostavku na mesto obornika i mesto predsednika.

Skupštinski odbor je danas potvrdio mandat Suzani Radovanović iz redova Socijalističke partije Srbije, tako da će ona u Skupštini zameniti Darka Nikolića koji je izabran za predsednika.

Odbornici opozicionih stranaka u Nišu, njih svih 30, bojkotovali su današnje zasedanje Skupštine grada i zatražili raspisivanje vanrednih lokalnih izbora.

Prema njihovim rečima, sednica je nelegalna i nelegitimna jer joj je prisustvovao dosadašnji predsednik Skupštine grada Niša Igor Novaković koji je 11. marta presudom Apelacionog suda pravosnažno osuđen na godinu i po dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja dok je bio direktor „Jugoistoka“.

Oni su istakli da naprednjaci i njihovi koalicioni partneri nemaju kvorum jer imaju, nakon osude Novakovića, 30 od 61 odbornika.

Odbornik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković najavio je da će 4. aprila krenuti da prikupljaju potpise za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora.

(Beta)

