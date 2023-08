Novi protest protiv nasilja u subotu, glavna tema prosveta

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac saopštio je danas da će se sledeći protest „Srbija protiv nasilja“ održati u subotu 19. avgusta u 19.00 časova, a da je glavna tema skupa situacija u prosveti.

„Skup je ispred Skupštine, ići ćemo Bulevarom do Pravnog fakulteta, Beogradskom do Slavije pa do Ministarstva prosvete gde će se obratiti govornici, zatim kroz Kenza Miloša do Londona, pa prema Predsedništvu gde ćemo poslati poruke Aleksandru Vučiću koji svakodnevno govori kako ne zna koji su zahtevi protesta“, rekao je Lutovac na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

On je naveo da je do početka školske godine ostalo još desetak dana, a da je prethodna završena naglo, jer Ministarstvo nije znalo kako da se suoči sa bezbednosnim rizicima.

Konferenciji su prisustvovali poslanici poslaničkih grupa Demokratske stranke, Pravca Evropa, Narodne stranke, Zeleno levog kluba, Moramo Zajedno i Narodnog pokreta Srbije.

(Beta)

