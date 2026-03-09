Novi Sad: Delimično preinačena presuda o isplati štete porodicama stradalih pri padu nadstrešnice

Apelacioni sud u Novom Sadu delimično je preinačio presudu Višeg suda u tom gradu o isplati nematerijalne štete članovima porodica stradalih pri padu nadstrešnice lokalne železničke stanice 2024. godine, saopšteno je danas.

U saopštenju se navodi da je, odlučujući o žalbama tuženih i tužilaca, Apelacioni sud 25. februara doneo presudu kojom se Infrastruktura železnica Srbije i država Srbija obavezuju da na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica isplate tužiocu B.R. iznos od 3,5 miliona dinara umesto iznosa od pet miliona dinara.

„Tuženi se obavezuju da tužiljama B.P. i I.R. isplate iznos od po tri miliona dinara umesto iznosa od pet miliona dinara, a tužilji M.R. iznos od 2,5 miliona umesto iznosa od 4,5 miliona dinara, sve sa zakonskom zateznom kamatom“, stoji u presudi.

U obrazloženju presude Apelacionog suda navodi se da dosuđeni iznosi predstavljaju „pravičnu novčanu naknadu za pretrpljene duševne bolove zbog smrti bliskog lica“.

Pri padu nadstrešnice novosadske železničke stanice 1. novembra 2024. godine poginulo je 16 osoba a jedna je teško povređena.

Do sada je Viši sud u Novom Sadu doneo četiri presude protiv Infrastruktura železnice Srbije i države Srbije u vezi naknade nematerijalne štete porodicama stradalih u toj nesreći.

Pored navedene iz juna, presude za naknadu štete članovima porodica donete su i u oktobru i novembru 2025. godine, kao i u januaru ove godine.

Iznos nematerijalne štete koju su tuženi tim presudama morali da solidarno plate kretao se u rasponu od po 4,5 do 13 miliona dinara.

U toku su još tri parnična postupka.

(Beta)

