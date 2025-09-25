Novi Sad: Dvojica aktivista oslobođena, Brkoviću četiri meseca uslovno

Aktivisti Pokreta slobodnih građana (PSG) Mladen Cvijetić i Srđan Đurić oslobođeni su, a aktivista Građanskog pokreta Bravo Braja Brković dobio je kaznu od četiri meseca uslovno po optužbi za nasilničko ponašanje na sednici Komisije za planove, početkom marta 2022.

Kako je nakon izricanja presude potvrdio Mladen Cvijetić, u slučaju Brkovića, u procesu koji je trajao tri i po godine „nije bilo pravde“.

„Brajan Brković nije zazlužio da bude krivično osuđen, kao ni mi uostalom“, rekao je on dodajući da se nada da će se Brajan za nju izboriti kroz žalbu.

Cvijetić je istakao da su njih trojica svojim učešćem na sednici Komisije za planove branili Novi Sad od „Novog Sada na vodi“.

„Mi smo branili Novi Sad od urbanističke mafije. Mogu da nas osuđuju i da nas zatvaraju kao što je slučaj sa Brajanom, ali nikad neće ugasiti našu borbu“, poručio je Cvijetić. Dodao je da će Novi Sad biti odbranjen od „urbanističke mafije i kriminalaca“.

Njegovo obraćanje propraćeno je burnim aplauzom okupljenih građana i njihovih kolega iz PSG koji su već mesecima u kućnom pritvoru – Marije vasić i Radivoja Jovovića.

Cvijetić, Đurić i Brković su bili u grupi više aktivista koji su tada, na sednici Komisje za planove, na kojoj se razmatralo usvajanje Generalnog urbanističkog plana, raširili transparent „GUP je GLUP“, a tokom sedince je bačena i dimna bomba.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com