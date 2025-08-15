Novi Sad: Građani na Trgu Slobode posle protesne šetnje u znak podrške pretučenom bajkeru

U Novom Sadu, posle večerašnje šetnje, učesnici protesta organizovanog u znak podrške pretučenom bajkeru stigli su na Trgu slobode, kod Gradske kuće.

Protest „Darko nije sam“ organizovali su novosadski bajkeri iz neformalnog udruženja „Beli zečevi“, jer je njihov kolega u sredu brutalno pretučen od simpatizera Srpske napredne stranke (SNS), nakon čega je završio u Urgetnom centru.

U šetnji, od sedišta Policijske uprave Novi Sad, pa do zgrade Bezbednosno informativne agencije (BIA) i dalje do Trga slobode bilo je nekoliko hiljada ljudi, javio je reporter agencije Beta.

Ispred zgrade BIA, skandiranjem i pravljenjem buke izražavali nezadovljstvo radom te državne službe, a na zaključanu zgradu ostavili su i svoje zahteve – da budu pronađeni oni koji su tukli Darka.

Podršku novosadskim su dali i bajkeri iz Beograda, koji su još oko 19.30 pristigli kod marketa „Roda“, na auto-putu, odakle su u koloni došli pred policiju.

„Kada udare jednog, udarili su sve. I zato – svi kao jedan“, poručili su bajkeri u pozivu na okupljanje.

Oni su nosili majice s porukom „I ja sam Darko“, a on sam se poklonio okupljenima i skinuo majicu kako bi pokazao povrede koje je doživeo prilikom batinanja.

„Ako ste mislili da smo vas se uplašili, nismo!“, obratio se jedan od bajkera preko megafona, zahvaljujući svima koji su se okupili ispred policije.

Okupljeni su skandirali „Darko, Darko“, „Ćaci i policija, nova koalicija“ i „Kerovi“.

Darkova prijateljica je poručila da je napad na njega, napad na svakog građanina koji veruje u pravdu i slobodu.

„Mogu da lome motore, mogu da pokušaju da slome jednog od nas, ali ne mogu da slome sve nas, mi stojimo čvrsti i nepokolebljivi, Darko nije sam, mi smo njegova snaga i njegov oslonac“, rekla je ona poručivši – nećete nas tući.

Najavili su za sutra odlazak u Valjevo, zbog jučerašnje brutalne reakcije policije prema tamošnjim građanima.

Tu je bilo i više stotina biciklista „Gvozdene konjice“, koji svakodnevno na dva točka organizuju pokretne blokade po novosadskim ulicama.

Pored njih, prisutan je bio i veliki broj građana, kao i veterana i studenata, zbog čega je saobraćaj u ulicama Kraljevića Marka i Braće Jovandić bio blokiran.

Ispred zgrade je bio prisutan manji broj policajaca.

