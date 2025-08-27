Novi Sad: Građani se okupljaju ispred Filozofskog, kordon policije ispred, policija i unutar zgrade

Studenti, profesori i građani počeli se danas iza 15 časova da se okupljaju ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na protestu koji je organizovan zbog toga što je dekan tog fakulteta Milivoje Alanović juče rano ujutro, sa nekoliko nastavnika i zaposlenih, upao na fakultet i odatle isterao studente u blokadi.

Ispred ulaza na fakultet postrojen je kordon policije, u punoj opremi za razbijanje demonstracija.

Reporter agencije Beta je sa lica mesta javio da se i unutar zgrade nalaze uniformisani policajci.

Sinoć je došlo do okršaja između demonstranata i policije i žandarmerije, koju je pozvao dekan Alanović.

Sinoć oko 21 sat dekan je navodno trebalo da izađe iz zgrade, a okupljeni su mu garantovali bezbedan izlazak, ali se to nije dogodilo ni nakon više časova.

Kada je nekoliko studenata, preko zajedničkog dvorišta sa Pravnim fakultetom pokušalo da uđe u zgradu, dekan Alanović je pozvao policiju da uđe u zgradu fakulteta.

Ispred zgrade je bio prisutan veliki broj policije i žandarmerije, a cela Ulica Zorana Đinđića, u kojoj se fakultet nalazi, bila je prepuna policijskih marica i njihovih drugih vozila.

