Novi Sad: Građani se ponovo okupili ispred prostorija SNS

Nakon što su se demonstranti ponovo okupili kod Kampusa Univerziteta u Novom Sadu nastavili su šetnju ka prostorijama Srpske napredne stranke na Bulevaru Oslobođenja.

Ispred prostorija SNS u Novom Sadu nalazi se veliki broj pristalica te stranke, a građane je ispred prostorija SNS sačekao kordon policije, javlja reporter agencije Beta.

U međuvremenu u prethodnim incidentima povređen je jedan bajker, a napadnuta su dva novinara: Žarko Bogosavljević iz „Razglas njuza“ i jedan novinar portala „192“.

Novi Sad: Demonstranti se vraćaju u kampus univerziteta

U Novom Sadu građani i studenti idu ka kampusu Univerziteta u Novom Sadu i situacija je mirna.

Ispred prostorija SNS više nema demonstranata, ali još stoji kordon policije.

U vozilu hitne pomoći ispred prostorija SNS su dva mladića, od kojih jedan ima zavijenu glavu, javlja reporter agencije Beta.

U vozilo saniteta su ušla dva policajca.

Novi Sad: Sukob ispred prostorija SNS- U Novom Sadu je večeras oko 21.00 sati došlo do sukoba građana i studenata koji su krenuli u protestnu šetnju i pristalica Srpske napredne stranke (SNS).

Kada su demonstranti stigli do prostorija SNS u Stražilovskoj ulici, čekalo ih je oko šezdeset pristalica te stranke.

Prvo je bilo međusobnog dobacivanja uvreda, a potom su pristalice SNS krenule da ispaljuju pirotehniku, vatromet i topovske udare i da demonstrante gađaju flašama i kamenicama, javlja reporter agencije Beta.

Demonstranti su potom polupali prostorije SNS, a posle desetak minuta došlo je petnaestak policajaca koji su stali između demonstranata i pristalica SNS.

Pristalice SNS su nastavile da gađaju demonstrante pirotehnikom, a jedna dimna bomba pala je i među policajce.

Potom se situacija malo smirila, jer je došao veliki broj žandarma s opremom za razbijanje demonstracija.

Počeo protest Srbijo probudi se

Protest pod nazivom „Srbijo, probudi se „, na koji su pozvali studenti u blokadi počeo je u Beogradu oko 20 časova.

Građani se u Beogradu još uvek okupljaju na nekoliko mesta među kojima su plato ispred Pravnog fakulteta kao i zgrade opština Voždovac i Novi Beograd.

Na ovaj protest studenti i građani su pozvali zbog nasilja na sinoćnim demonstracijama u Vrbasu gde su simpatizeri i članovi Srpske napredne stranke napali građane i studente pirotehnikom, kamenicama, zamrznutim flašama vode, francuskom ključevima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com