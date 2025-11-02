Novi Sad: Grupa građana krenula pešice ka Beogradu da podrži Dijanu Hrku u štrajku glađu

Grupa građana iz Novog Sada danas je krenula pešice iz Novog Sada do Beograda, da podrže Dijanu Hrku u štrajku glađu koji je otpočela danas ispred Skupštine grada Beograda.

Dijana Hrka je majka Stefana Hrke, mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice ispred Železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine.

Ivan Radovanović, jedan od građana koji su krenuli pešice sa Železničke stanice u Novom Sadu ka Beogradu, objavio je na društvenim mrežama da će danas pešačiti do Inđije, a sutra će iz Inđije krenuti ka Beogradu.

„Pozivamo ljude da nam se pridruže. Pozivamo ih da, ako ne mogu nama da pomognu, dođu i stanu u svakom gradu ispred svojih institucija. Ako može jedna Dijana, možemo i svi mi. Tu smo svi kao jedan, svi zajedno do pobede“, kazao je Radovanović.

Dijana Hrka najavila je na jučerašnjem komemorativnom skupu u Novom Sadu da započinje štrajk glađu.

„Ja krećem u ovu borbu sama, tako što ću da krenem sa štrajkom glađu. Moram da znam ko je ubio moje dete i ko je ubio 16 ljudi. Štrajkaću glađu ispred Skupštine grada, preko puta Ćacilenda“, najavila je ona u govoru na komemorativnom skupu u Novom Sadu.

