Novi Sad: Incidenti ispred Banovine – sukob policije i građana

Više desetina pripadnika policije i žandarmerije upotrebilo je večeras silu ispred zgrade Banovine, gde su se okupili građani koji žele da spreče da autobus prevoznika Milomira Jaćimovića bude odvežen.

Već oko dva sata traje pokušaj da autobus, koji je Jaćimović pre podne parkirao ispred zgrade Pokrajinske vlade, gde osam dana štrajkuje glađu, bude odvučen od strane šlep-službe.

Pored policije u opremi za razbijanje demonstracija, koja je u prvom naletu odgurnula građane od zgrade na kolovoz Bulevara Mihajla Pupina, sada je pristigao i kordon Žandarmerije.

Međutim, povećao se i broj građana koji ne dozvoljavaju da autobus bude odvučen, javio je reporter agencije Beta.

U više navrata došlo je do sukoba građana i policije, gde su pripadnici policije i Žandarmerije štitovima odgurivali i udarali okupljene građane, ali nisu uspeli da ih sklone kako bi autobus bio odvučen.

Građani uzvikuju „Lustracija“ i „Av, Av“, dok uniformisana lica pokušavaju da ih uklone sa puta vozila.

Tokom prve reakcije, policajac je štitom, sa leđa grubo odgurnuo novinara portala Razglas News Žarka Bogosavljevića.

Bogosavljević je, kao i ostali novinari, obeležen PRESS prslukom.

Kako je ispričao, pokušao je da snimi postupanje policije prema građanima, ali ga je jedan od policajaca, bez oznaka ili identifikacije, odnosno pločice sa imenom, grubo odgurnuo štitom s leđa.

Inače, sin prevoznika Milomira Jaćimovića, Milan najavio je da stupa ponovo u štrajk glađu, koji je prekinuo nakon četvrtog dana, jer im ponovo oduzimaju autobus.

Situacija pred Banovinom, na Bulevaru Mihajla Pupina je napeta, izvestio je reporter agencije Beta.

