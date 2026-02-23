Novi Sad: Ispred Srpskog narodnog pozorišta policija stajala između pristalica vlasti i studenata

Sinoć su se ispred Srpskog narodnog pozorišta (SPN) u Novom Sadu okupile pristalice vlasti i studenti, a između njih je stajao kordon policije koji je sprečavao kontakt pripadnika dve grupe.

Sinoć je u SNP održana zvanična proslava povodom 200 godina od rođenja političara i pravnika Svetozara Miletića, a očekivalo se da će događaju prisutni i visoki državni zvaničnici, zbog čega su akademci pozvali na protest u 18.30.

Nešto pre 22 sata okupljeni su počeli da se razilaze.

Kordon policije je štitio pristalice vlasti koje se povlače sa platoa ispred pozorišta, javio je reporter agencije Beta.

Građani i studenti su pred kraj skupa blokirali obližnju raskrsnicu, zviždali su i dobacivali pristalicama vlasti, ali nije bilo incidenata.

U ponedeljak, 16. februara na tom mestu je grupa pristalica vlasti napala studente i građane koji su protestovali zbog prisustva predstavnika vlasti na proslavi jubileja Matice srpske.

Jedna osoba je uhapšena i određen joj je pritvor zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Svetozar Miletić (1826–1901) bio je srpski političar, pravnik i novinar, jedan od najznačajnijih boraca za politička i građanska prava Srba u Vojvodini u 19. veku.

Bio je vođa srpskog narodnog pokreta u tadašnjoj Ugarskoj, gradonačelnik Novog Sada i poslanik u Ugarskom saboru.

(Beta)

