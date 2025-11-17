Novi Sad: Milomiru Jaćimoviću pozlilo, građani pozvali Hitnu pomoć

Autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću, koji osam dana štrajkuje glađu u Novom Sadu zbog oduzimanja autobusa, pozlilo je danas, a građani koji mu pružaju podršku su pozvali Hitnu pomoć.

Kako javlja reporter agencije Beta, Jaćimović je sedeo kod jednog od ulaza u zgradu Banovine, a pao je nakon što je pokušao da ustane i razgovara sa policajcima, i ostao da leži na betonu.

Njemu je prethodno prišlo nekoliko uniformisanih policajaca tražeći od njega dokumente, u vezi sa autobusom koji je jutros dovezao isped Banovine.

Ispred zgrade Banovine se okupilo već više desetina građana kako bi sprečili da Jaćimovićev autobus bude odvezen.

Prisutno je više uniformisanih policajaca, kao i patrola saobraćajne policije koja se nalazi pored autobusa, a vatrogasci koji su proveravali autobus na poziv policije su otišli.

Jaćimović je jutros rekao novinarima da mu je vraćen jedan od oduzetih autobusa, zato što je završeno sudsko veštačenje.

On taj je autobus dovezao do zgrade Pokrajinske vlade gde osmi dan štrajkuje glađu, uz najavu da ga odatle neće pomerati dok mu svi autobusi ne budu vraćeni.

U međuvremenu se pojavila policija koja prevozniku i njegovom sinu ne dozvoljavana da stoje kod autobusa, jer žele da ga sklone sa prostora ispred Banovine.

Milomir Jaćimović započeo je štrajk glađu u ponedeljak, 10. novembra. Sa njim je nekoliko dana glađu štrajkovao i njegov maloletni sin (16), ali je on u međuvremenu odlučio da prekine štrajk ali da ostane uz oca u šatoru ispred Pokrajinske vlade.

Jaćimović zahteva da mu se vrate svih pet oduzetih autobusa i da se ponište milionske kazne koje su mu ispisane u poslednje vreme.

Jaćimoviću vraćen jedan autobus, on ga dovezao do Banovine

„To mi je najdraži autobus, sa njim sam išao u Brisel“, kazao je Jaćimović za Razglas news.

„Pošto sam čuo da Maja Gojković ovde otvara autobusku stanicu, želeo sam da budem prvi prevoznik koji će ući u tu stanicu. Odavde ne mrda dok svi autobusi ne dođu. Pomeriće se odavde samo preko mene i građana Srbije mrtvih“, poručio je Jaćimović.

