Novi Sad ostao bez vode, Vodovod tvrdi zbog nestanka struje u Fabrici vode

Gotovo ceo Novi Sad ostao je bez vode danas oko 10 sati, a iz Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ saopštili su da se to desilo zbog nestanka struje u Fabrici vode.

Gotovo ceo Novi Sad ostao je bez vode danas oko 10 sati, a iz Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ saopštili su da se to desilo zbog nestanka struje u Fabrici vode.

„Ekipe iz EPS-a su na terenu i rade na otklanjanju kvara. Nadamo se da će problem biti brzo rešen“, objavio je vodovod.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari tim povodom, a najviše pažnje privukao je jedan – U Novom Sadu nestalo vode, idemo dalje.

U Novom Sadu se danas obeležava godišnjica nesreće u kojoj je 16 ljudi poginulo nakon pada nadstrešnice sa renovirane zgrade Železničke stanice.

U taj grad su juče i danas došle desetine hiljada građana iz cele Srbije kako bi odali poštu stradalima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com