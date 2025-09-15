Novi Sad: Poljoprivrednici blokirali Bulevar Mihajla Pupina ispred Banovine

Poljoprivrednici šest udruženja u Srbiji otpočeli su u podne u Novom Sadu, najavljeni protest zbog neispunjenih ranijih zahteva o gorivu, kreditima, berzi i dugovima prema Penzijsko-invalidskom fondu (PIO).

Oni su dovezli desetine traktora ispred kompleksa Banovine – zgrada Pokrajinske vlade i Skupštine Vojvodine.

Iako je bilo najavljeno da neće biti blokade saobraćaja, do nje je ipak došlo, jer je ispred zgrade vojvođanske vlade parkirano više desetina traktora.

Kako je novinarima rekao predstavnik Inicijative za spas poljoprivrednika Srbije Mileta Slankamenac, radi se o protestu upozorenja, kao i da da će s ostalim udruženjima koordinirati dalje aktivnosti.

„Ovde ćemo biti parkirani, mi smo se nadali da neće biti blokade. Da su nas pustili na parking, bila bi zauzeta samo jedna traka. Ja ne znam ko radi ovde (u zgradi Banovine) pa moraju da ga ograđuju“, rekao je Slankamenac.

Blokada bi trebalo da potraje narednih nekoliko sati.

Odluka o današnjem protestu doneta je u četvrtak, 11. septembra, na zajedničkom sastanku tog uduženja, sa udruženjma Dolovački paori i Banatska crnica, Savezom udruženja poljoprivrednika Banata, Udruženjem poljoprivrednika Aradac i Udruženjem poljoprivrednika Srbobran.

Predsednik Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Goran Filipović rekao je tada agenciji Beta da su neispunjenim zahtevima iz ranijih dogovora sa Ministarstvom poljoprivrede, dodali i zahtev o pomoći od 300 evra po hektaru za registrovane ratarske i voćarske zasade u sistemu e-agrara.

Filipović je rekao da je stanje u poljoprivredi neizdrživo i da je suša uništila od 50 do 100 odsto roda kukuruza i soje, kao i drugih useva i voća, a da Ministarstvo poljoprivrede „ćuti“.

„Tri godine čekamo na ispunjenje zahteva o uređenju robne berze, oslobođenju goriva od posebnog poreza – akcize, rešavanju problema sa ogromnim dugovima PIO fondu, a nema ni obećanih povoljnih kredita sa jedan odsto kamate, kao ni pomoći zbog suše“, rekao je Filipović.

Naveo je i da je poseban bes kod poljoprivrednika izazvala informacija da su preduzeća koja grade objekte za međunarodnu izložbu EXPO oslobođena akcize na gorivo.

(Beta)

